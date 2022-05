In einer Notschlafstelle in Innsbruck ist in der Nacht auf Samstag ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Laut Polizeiberichten soll dabei ein 23-Jähriger einem 43-Jährigen einen Faustschlag gegen den Kopf versetzt haben. Dieser wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Als der mutmaßliche Täter zur Vernehmung in eine

Polizeiinspektion gebracht werden sollte, war dieser kaum zu beruhigen: Er trat er mit den Füßen gegen die Scheibe des Streifenwagens, wodurch diese zu Bruch ging.

Warum es zu der Auseinandersetzung überhaupt gekommen ist, war vorerst noch unklar. Der 23-Jährige wurde jedenfalls vorübergehend festgenommen, Anzeigen sollen folgen.