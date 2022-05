Ein betrunkener 23-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag mit seinem Auto zahlreiche Fahrzeuge beschädigt und dabei einen Taxifahrer und sich selbst leicht verletzt. Laut Zeugen verließ der Mann bereits offensichtlich angetrunken ein Lokal in der Wiener City, stieg aber trotzdem in sein Auto. Bereits beim Ausparken beschädigte er zwei Fahrzeuge.

Damit aber noch nicht genug: Zwar versuchten mehrere alarmierte Polizisten den PKW noch an der Weiterfahrt zu hindern, der 23-Jährige reagierte darauf aber, indem er aufs Gas stieg und beschleunigte. Ein Polizist konnte sich gerade noch durch einen Sprung zur Seite vor einer Kollision mit dem Fahrzeug retten. Mehrere Funkstreifen nahmen die Verfolgung in Richtung Weißgerberlände, im Bezirk Landstraße, auf.

Sieben parkende Fahrzeuge beschädigt

Dort verlor der Mann schließlich endgültig die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Taxi. In weiterer Folge beschädigte der 23-Jährige noch sieben weitere parkende Fahrzeuge. Sowohl der Taxilenker wie auch der betrunkene Autolenker wurden dabei verletzt. Die alarmierten Einsatzkräfte der Wiener Berufsrettung übernahmen die notfallmedizinische Versorgung und brachten den 23-Jährigen mit leichten Verletzungen und ohne Führerschein in ein Spital. Ein zuvor durchgeführter Alkovortest ergab einen Messwert von 2,72 Promille.