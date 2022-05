Im Namen der Republik

Das Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz, Abteilung 14, hat durch den Richter Mag. Christian Scheuerer in der Rechtssache der klagenden Partei Elisabeth Max-Theurer, Unternehmerin, Achleiten 1, 4532 Rohr im Kremstal, vertreten durch Dr. Peter Zöchbauer, Rechtsanwalt in Wien, wider die beklagte Partei Kleine Zeitung GmbH & Co KG, Gadollaplatz 1, 8010 Graz, vertreten durch Dr. Stefan Lausegger, Rechtsanwalt in Graz, wegen Unterlassung, Urteilsveröffentlichung und EUR 4.000,-- s. A. nach öffentlicher, mündlicher Streitverhandlung zu Recht erkannt: