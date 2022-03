Vier Jahre Haft Falscher Polizist nahm Wiener Pensionistinnen aus

Facebook

Vier Jahre muss ein 39-Jähriger in Haft, nachdem er im Sommer 2021 in Wien als falscher Polizist sein Unwesen trieb. Gemeinsam mit Komplizen machte er den betagten Frauen vor, ihre Ersparnisse wären in Gefahr. Zur Sicherung würde er das Geld übernehmen. Insgesamt achtmal schlug der 39-Jährige zu und verursachte einen Gesamtschaden in der Höhe von 177.144 Euro. Das Urteil vom Donnerstag ist bereits rechtskräftig.



Trotz der rechtskräftigen Verurteilung ist der Bande noch lange nicht das Handwerk gelegt. Denn: Der Drahtzieher sitzt in der Türkei und wird nicht ausgeliefert. So kann der Mann seelenruhig weiterhin sogenannte Abholer lukrieren, indem er Menschen mit Geldnot dazu anheuert. Wie die Polizei am Donnerstag bekannt gab, konnte erst am Montag ein weiterer falscher Polizist geschnappt werden. Das Opfer hatte die Masche durchschaut und die Einsatzkräfte alarmiert. Ein Schaden von 50.000 Euro konnte so verhindert werden.

Täter bereits zuvor in Haft gewesen

Der verurteilte 39-Jährige ist wegen dieser Masche bereits in Haft gesessen und nach der Entlassung in seine Heimat Serbien abgeschoben worden. Als er erfuhr, dass seine in Österreich lebende Mutter lebensgefährlich erkrankt sei, griff er – wie schon in der Vergangenheit – erneut zu Drogen. Weil ihm das Geld ausging, ging er auf das Angebot der Bande ein, ältere Frauen "auszunehmen". Auf Krankenbesuch im Frühsommer 2021 in Österreich fungierte er dann als falscher Polizist, um das Bargeld abzuholen, in einem Fall sogar 44.000 Euro.



Die Opfer wurden im Vorfeld von einem Komplizen telefonisch kontaktiert, der sich als Beamter ausgab und die Frauen über einen drohenden Einbruchsdiebstahl informierte. "Sie haben ihnen Angst eingejagt", konstatierte die Staatsanwältin. Um die Gefahr abzuwenden, würde ein Kollege kommen und das Geld vorübergehend in Verwahrung nehmen. Dazu wies sich der Mann mit einem gefälschten Dienstausweis aus. Ihr Geld sahen die älteren Damen danach nie wieder.

Angeklagt waren sechs Fälle. Im Zuge des Ermittlungsverfahrens wurden dem Mann zwei weitere Fälle zugeordnet, weshalb die Staatsanwältin die Anklage ausdehnte.

Opfer leben seither in Angst

"Ich hab' von dem Geld nur einen Bruchteil bekommen, 13.000 bis 15.000 Euro", sagte der Beschuldigte. Er sei von dem Komplizen angerufen worden und habe die Adresse mitgeteilt bekommen, wo das Geld abzuholen sei. Wie der Privatbeteiligtenvertreter, Andreas Eustacchio, berichtete, lebe seine Mandantin seitdem in Angst. Die Täter hätten viele Details über das Privatleben des Opfers herausgefunden, etwa wo die Tochter arbeiten würde. "Es tut mir leid. Es ist unverzeihlich, was ich gemacht habe", sagte der Mann, der sich seit 1. Juli 2021 in Haft befindet.



Er wurde schließlich vom Schöffensenat unter Vorsitz von Richter Philipp Schnabel wegen gewerbsmäßig schweren Betruges, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung sowie Annahme, Weitergabe oder Besitzes falscher oder verfälschter besonders geschützter Urkunden verurteilt. Sowohl die Staatsanwältin als auch der Beschuldigte mit seinem Anwalt Rudolf Mayer zeigten sich einverstanden. Zusätzlich zur Haftstrafe muss er seinen Opfern knapp 144.000 Euro zurückzahlen.