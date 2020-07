Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © APA/HELMUT FOHRINGER

In Wien-Alsergund ist am Sonntagabend ein Mann nach einem Sturz von einer Dachterrasse gestorben. Die Hintergründe des Vorfalls waren laut Polizei noch völlig unklar, ebenso die Identität des Opfers. In der betroffenen Dachwohnung waren beim Eintreffen der Einsatzkräfte keine weiteren Personen anwesend. Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen. Noch am Montag sollte eine Obduktion stattfinden.