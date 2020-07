Facebook

Die Drogeriemarktkette "Bipa" bietet in einigen Wochen den Verkauf eines Corona-Tests an. Michael Putz, Geschäftsführer des Unternehmens "Lead Horizon", das den PCR-Test für Zuhause zur Verfügung stellt, hat am Montagnachmittag gegenüber der APA einen dementsprechenden Bericht auf "krone.at" bestätigt.

Das vom Wiener Virologen Christoph Steininger mitgegründete Unternehmen stellt die Test-Kits für "Bipa" zur Verfügung. Die Probe wird zu Hause gemacht und in einem zertifizierten Labor ausgewertet. Im Test-Kit befindet sich eine Flüssigkeit, die gegurgelt und in ein beigelegtes Röhrchen gespuckt werden muss. Das Ganze wird dann ans Labor per Post geschickt.

Testergebnis innerhalb eines Werktages

Wenn die Probe eingetroffen ist, soll ein Testergebnis innerhalb eines Werktages verfügbar sein, die dann per SMS an den Kunden übermittelt wird. Laut "krone.at" sollen in drei bis vier Wochen die Tests in mehr als 500 "Bipa"-Filialen und im Onlineshop verfügbar sein. Wieviel der Test kostet ist unklar. Die Drogeriemarktkette war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.