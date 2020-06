Tirol 69-Jährige wurde von Hund ins Gesicht gebissen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) J�rgen Fuchs

Eine 69-jährige Frau ist am Samstagnachmittag im Garten eines Wohnhauses in Unterperfuss (Bez. Innsbruck-Land) von einem Hund ins Gesicht gebissen worden. Die 41-jährige Hundebesitzerin, die sich zum Zeitpunkt der Attacke in der Wohnung aufhielt, vernahm lautes Geschrei und eilte der 69-Jährigen zu Hilfe. Die Verletzte wurde erstversorgt und von der Rettung in die Klinik nach Innsbruck gebracht.

Der Hund der Rasse Deutscher Pinscher war im Garten an einen Baum angeleint. Weshalb das Tier zubiss bzw. wie es zu dem Unfall kam, war vorerst nicht bekannt.