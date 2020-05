Facebook

In der Nacht auf Samstag ist eine 40-jährige Autolenkerin bei Tamsweg (Lungau) mit 1,84 Promille von der Polizei gestoppt worden. Der rechte Vorderreifen des Wagens war so stark beschädigt, dass die Lenkerin nur noch auf der Felge fuhr. Bis zur Anhaltung war sie so etwa fünf Kilometer unterwegs, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.