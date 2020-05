Facebook

Die Krise hat die übersehenen sichtbar gemacht © AP

Wenn diese Epidemie eine spirituelle Dimension hat – und das hat jede existenzielle Bedrohung –, dann ist es die: Wir gehen eines Glaubens verlustig. Des Glaubens an den Markt. Denn eines zeigt sich gerade in der Krise deutlich: Der Markt kann das nicht regeln. Der Markt mit seinem Credo: Privatisieren. Deregulieren. Sparen. Dieser ganze Marktglaube mitsamt seinem siegesgewissen Marktsubjekt fällt der Epidemie zum Opfer. Oder ist zumindest drastisch erschüttert. Und keiner kann sagen, ob er in der „neuen Normalität“ überleben wird. Ob er nach dem Schockmoment auferstehen wird. Noch gieriger als zuvor.