© Juergen Fuchs

Bei Holzschlägerungsarbeiten in unwegsamem Gelände ist Freitagnachmittag ein Landwirt in der Salzburger Gemeinde Wagrain (Bezirk St. Johann im Pongau) von einem umfallenden Baum getroffen worden und dabei ums Leben gekommen. Sein 57-jähriger Onkel leistete sofort Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Der Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod des 41-Jährigen feststellen.

Schwerverletzter im Bezirk Wiener Neustadt

Ein Forstunfall hat am Freitagabend auch einen Schwerverletzten im Gemeindegebiet von Krumbach (Bezirk Wiener Neustadt) gefordert. Ein 53-Jähriger hatte sich nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit einer Motorsäge in Unterschenkel geschnitten. Ein Notarzthubschrauber transportierte den Mann in das Landesklinikum Wiener Neustadt.

Der Unfall geschah laut Polizei beim Umschneiden eines Baumes. Der 53-Jährige hatte im Tannwald in Krumbach gearbeitet.