Waidhofen a.d. Ybbs 13-Jähriger stürzt sechs Meter ab

Sujetbild © APA

In Waidhofen a.d. Ybbs ist am Freitagnachmittag ein 13-Jähriger im Bereich des Schlosses sechs Meter abgestürzt. Er wurde von "Christophorus 15" in das Landesklinikum Amstetten geflogen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der Bub dürfte beim Spielen auf eine Mauer gesprungen sein, die als Abgrenzung zur Ybbs dient, und das Gleichgewicht verloren haben.