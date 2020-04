Ein 49-Jähriger versuchte laut Polizei in Innsbruck einen Fettbrand mit Wasser zu löschen, wodurch es zu einer Fettexplosion kam.

Sujetbild © (c) MAK - Fotolia

In einer Innsbrucker Wohnung ist Donnerstagnachmittag Speiseöl in Brand geraten. Ein 49-Jähriger versuchte laut Polizei den Brand daraufhin mit Wasser zu löschen, wodurch es zu einer Fettexplosion kam. Der Mann erlitt beim Löschversuch Verletzungen an beiden Armen. Durch die Explosion wurde das Badezimmer, durch den Rauch die restliche Wohnung stark beschädigt.

Der Brand wurde von der Innsbrucker Feuerwehr schließlich gelöscht. Die Höhe des Sachschadens war vorerst unklar.