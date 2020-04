Facebook

Ein Lkw-Lenker ist am Mittwoch bei einem Auffahrunfall auf der Nordostautobahn (A6) im Burgenland schwer verletzt worden. Kurz nach Mittag war nach Polizeiangaben der Lastwagen eines 46-Jährigen in das Ende eines Staus gekracht, der sich in Richtung Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) wegen der slowakischen Grenzkontrollmaßnahmen gebildet hatte. Ein weiterer Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Der Rückstau hatte zum Zeitpunkt des Unfalls eine Länge von etwa eineinhalb Kilometern erreicht. Durch den Aufprall entstand bei zwei Sattelkraftfahrzeugen vermutlich ein Totalschaden, hieß es von der Landespolizeidirektion Burgenland. Zwei weitere Lkw wurden beschädigt.

Bergung mit dem Hubschrauber

Der schwer verletzte Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde von der Feuerwehr Kittsee geborgen. Nach der Erstversorgung brachte ihn der Notarzthubschrauber Christophorus 9 ins Wiener AKH. Der leicht verletzte Lenker wurde von der Rettung in das Krankenhaus Kittsee eingeliefert.

Die Nordostautobahn war an Ort und Stelle für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten bis etwa 19.00 Uhr komplett gesperrt. Im Einsatz waren neben den Rettungskräften auch die Feuerwehren Kittsee und Berg mit fünf Fahrzeugen und 17 Feuerwehrmitgliedern. Der Verkehr wurde während der Sperre über die Anschlussstelle Kittsee umgeleitet.