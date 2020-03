Facebook

Sujetbild © Kanizaj

Im Schulzentrum in Wörgl in Tirol (Bezirk Kufstein) ist Montagvormittag aus vorerst unbekannter Ursache Brandmeldealarm ausgerufen worden. 20 Schüler wiesen Symptome von Reizhusten auf, sagte ein Polizeisprecher der APA und bestätigte einen Bericht von ORF Tirol. Zehn Schüler wurden in die Krankenhäuser Kufstein und Schwaz eingeliefert.

Der Verdacht eines möglichen Gastaustritts habe sich indes nicht bestätigt, hieß es. Die Ursache für den Alarm war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen.