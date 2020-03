Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © Eder

Vier unbekannte Täter dürften sich in der Nacht auf Montag von einer feiernden Männergruppe am Max-Winter-Platz in Wien-Leopoldstadt belästigt gefühlt haben. Nach anfänglichen Beschimpfungen attackierten die Unbekannten die Feiernden mit Messerstichen, berichtete die Polizei am Montag. Zwei Männer im Alter von 37 und 39 Jahren mussten mit Gesäßverletzungen in Krankenhäuser gebracht werden.

Den laut einer Zeugin türkisch oder serbisch sprechenden Täter gelang die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher erfolglos.