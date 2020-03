Sutztobeltunnel 18-Jähriger prallte mit Auto frontal gegen Bus

Der 18-Jährige erlitt bei der Frontalkollision in Vorarlberg lebensgefährliche Verletzungen.

Ein 18-jähriger Autofahrer ist am Sonntagnachmittag in Fontanella (Bez. Bludenz) bei einem Frontalunfall in einem Tunnel lebensgefährlich verletzt worden. Er geriet im Sutztobeltunnel auf der Faschinastraße (L193) über die Fahrbahnmitte und prallte gegen einen entgegenkommenden Linienbus. Der Pkw wurde gegen die Tunnelwand geschleudert, der 18-Jährige wurde eingeklemmt, informierte die Polizei.

Die Feuerwehr befreite den Mann mit der Bergeschere aus dem Fahrzeugwrack, er wurde nach der Erstversorgung ins LKH Feldkirch geflogen. Der 22-jährige Buschauffeur und der einzige Fahrgast blieben unverletzt. Für die Bergung des 18-Jährigen und die Aufräumarbeiten war die L193 zwischen Fontanella und Faschina für etwa zwei Stunden bis 17.30 Uhr gesperrt.