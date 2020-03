Ein Motocross-Unfall im Waldviertel hat am Wochenende zwei Schwerverletzte gefordert.

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich waren zwei junge Männer (19 und 20) bei einer Trainingsfahrt auf einem privaten Grundstück in Sallingberg in ihrem Heimatbezirk Zwettl zusammengestoßen. Sie wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Laut Polizei hatte sich der Unfall beim Überqueren einer Kuppe ereignet. Die Motorradfahrer kamen nach dem Zusammenstoß zu Sturz. Der 19-Jährige wurde von "Christophorus 2" in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Der 20-Jährige wurde in das Universitätsklinikum Krems transportiert.