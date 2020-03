Wien Niedergestochene 16-Jährige weiter in Lebensgefahr

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © (c) APA/dpa/Patrick Seeger (Patrick Seeger)

Die 16-Jährige, die am Donnerstagabend von ihrem gleichaltrigen Ex-Freund in ihrer elterlichen Wohnung in Wien-Floridsdorf geschlagen und niedergestochen worden ist, befindet sich weiter in kritischem Zustand in einem Wiener Spital. Das gab ein Sprecher der Landespolizeidirektion am Samstag auf APA-Anfrage bekannt.

Die polizeilichen Befragungen des Tatverdächtigen waren am Samstagnachmittag noch nicht abgeschlossen. Die Jugendliche hatte vor ihrer Einlieferung ins Spital den 16-Jährigen belastet. Daneben liegen dem Vernehmen nach weitere Indizien vor, die eindeutig für die Täterschaft des 16-Jährigen sprechen sollen.