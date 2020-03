29 gravierende Mängel Desolater Sattelzug bei Kontrolle gestoppt

Bei der Kontrolle in Vorarlberg fielen den Beamten sofort mehrere Mängel wie ein Riss in der Windschutzscheibe oder auslaufende Flüssigkeit auf.

Die Vorarlberger Polizei hat am Freitag bei einer Schwerverkehrskontrolle beim Grenzübergang Hörbranz (Bez. Bregenz) einen Sattelzug wegen gleich 29 gravierender Mängel aus dem Verkehr gezogen. 13 der Beanstandungen fielen in die Kategorie "Gefahr in Verzug", 16 der Mängel wurden als "schwer" beurteilt, so die Polizei über das gestoppte Fahrzeug. Die Kennzeichentafeln wurden umgehend abgenommen.

"Gefahr im Verzug"

Das Sattelkraftfahrzeug war mit marokkanischem Nummernschild unterwegs, am Anhänger war ein niederländisches Kennzeichen angebracht. Bei der Kontrolle fielen den Beamten sofort mehrere Mängel wie ein Riss in der Windschutzscheibe oder auslaufende Flüssigkeit auf. Daraufhin wurde der Sattelzug einer genauen technischen Überprüfung unterzogen, an deren Ende 29 Beanstandungen dokumentiert waren. Die Exekutive hob beim Lenker und den Zulassungsbesitzern eine vorläufige Sicherheitsleistung in Höhe von 2.500 Euro ein. Eine Weiterfahrt mit dem Lkw ist erst nach der Behebung der "Gefahr in Verzug"-Mängel möglich.