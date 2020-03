Eine Patrouille der Autobahnpolizei entdeckte in der Nacht auf Samstag das auf dem Dach liegende Fahrzeug in einer Wiese, von dem Lenker fehlte jede Spur.

Sujetbild © Eder

Ein vorerst unbekannter Autofahrer hat sich Samstag früh im Bereich der Autobahnabfahrt zur Autobahnraststätte Hohenems mit seinem Pkw überschlagen. Eine Patrouille der Autobahnpolizei entdeckte gegen 3.45 Uhr das auf dem Dach liegende Fahrzeug in einer Wiese, von dem Lenker fehlte jede Spur. Eine sofort eingeleitete Suchaktion in der Umgebung blieb erfolglos, informierte die Polizei.

Dem Spurenbild zufolge war der Autofahrer in Fahrtrichtung Tirol unterwegs und kam von der Abfahrtsrampe zur Raststätte ab. Er geriet auf den Grünstreifen, wo der Wagen zunächst gegen zwei Verkehrsschilder prallte und sich überschlug. Die Ermittlung des Autofahrers anhand des am Pkw angebrachten Kennzeichens war am Samstagvormittag im Gang.