© APA (Symbolbild)

In der Waldviertler Stadtgemeinde Heidenreichstein ist am Dienstag eine junge Frau tot aufgefunden worden. Die Polizei bestätigte einen Online-Bericht von "oe24". Die weibliche Leiche war in einer Wohnung entdeckt worden. Die Ursache des Todes der Frau stand vorerst nicht fest. Die polizeilichen Ermittlungen liefen am Dienstagnachmittag auf Hochtouren.

Die Leiche der jungen Frau soll laut Polizei schon länger in der Wohnung in Heidenreichstein gelegen sein. Medien-Berichten zufolge schon etwa zwei Wochen. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.