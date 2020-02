Vorarlberg Elfjährige starb durch Stromschlag in der Badewanne

Eine Elfjährige ist in Vorarlberg vermutlich durch einen Stromschlag in der Badewanne gestorben. Das Mobiltelefon des Mädchens lag in der Wanne.

Eine Elfjährige ist in Vorarlberg durch einen Stromschlag in der Badewanne gestorben. Zu dem Unglück kam es am Sonntagnachmittag in Dornbirn. Das Mädchen hatte in ihrem Zuhause ein Bad genommen und die Badezimmertüre versperrt. Als die Mutter nach einiger Zeit gegen die Badezimmertüre klopfte und keine Rückmeldung erhielt, schaute die Mutter durch das Badezimmerfenster in das Bad.

Reanimation erfolglos

Die Mutter sah ihre Tochter in der Badewanne liegen. Ein anwesender Onkel schlug daraufhin die versperrte Badezimmertüre ein, zog das Mädchen aus dem Wasser und begann mit der Reanimation. Nach dem Eintreffen des Notarztes führte dieser die Reanimation fort, jedoch erfolglos. Das Mädchen, das starke Verbrennungsmerkmale aufwies, dürfte an einem Stromschlag gestorben sein. Ein angestecktes Aufladekabel befand sich in der Nähe der Wanne. Das Mobiltelefon des Mädchens lag in der Badewanne.

Die am Montag durchgeführte Obduktion durch die Gerichtsmedizin Innsbruck verstärkt die Vermutung, dass das Mädchen aufgrund eines Stromschlages verstorben sein dürfte. Ein Sachverständiger wurde zur Klärung der Unglücksursache von der Staatsanwaltschaft Feldkirch bestellt.