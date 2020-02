Explosionsgefahr Cobra-Beamte schossen brennende Gasflasche auf

Die Cobra musste am Montag im Burgenland ausrücken, um eine in Brand geratene Gasflasche aufzuschießen.

Einsatz der FF Parndorf © FF Parndorf

Bei Schweißarbeiten einer Baufirma ist am Montagnachmittag in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) eine Gasflasche in Brand geraten. Beamte der Spezialeinheit Cobra schossen gezielt auf die Acetylengasflasche, um die Explosionsgefahr zu bannen. Durch eine zusätzliche Kühlung mit Wasser wurde der Brand unter Kontrolle gebracht, berichtete die Landespolizeidirektion am Dienstag.

Ein beschädigtes Ventil dürfte den Gasflaschenbrand im Zuge der Schweißarbeiten ausgelöst haben. Die Feuerwehr Parndorf, die mit 15 Mitgliedern im Einsatz war, hatte den Brand nicht löschen können und deshalb die Cobra angefordert, berichtete die Polizei. Aufgrund der Explosionsgefahr war das Gebiet während des Einsatzes abgesperrt. Verletzt wurde laut Polizei niemand.