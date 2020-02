Facebook

In Bernstein (Bezirk Oberwart) ist am Freitag ein Lastwagen in Flammen gestanden. Hauptsächlich betroffen war das Führerhaus des Fahrzeuges. Der Brand wurde nach Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos Oberwart vom Samstag rasch gelöscht, unter anderem wurde dabei Schaum verwendet.