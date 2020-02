In Melk alarmierten Passante die Feuerwehr. Eine Katze steckte in einem Fensterspalt fest.

Die Katze steckte im gekippten Festerspalt fest © einsatzdoku.at/lechner

Aufmerksame Fußgänger alarmierten am Dienstag in Melk die Feuerwehr. Eine Katze klemmte in einem Fensterspalt und konnte sich nicht mehr selber aus ihrer misslichen Lage befreien. Als die Retter eintrafen, war das Tier schon vollkommen erschöpft. Unter Zuhilfenahme von mehreren Steckleiterteilen wurde die Katze vorsichtig befreit. In einem Transportkäfig wurde die Katze anschließend ins Feuerwehrhaus gebracht. Der Besitzer, der laut eigenen Angaben eingeschlafen war, und von dem Spektakel nichts bekommen hatte, holte die Katze im Anschluss bei der Feuerwehr ab und brachte das Tier zu einem Tierarzt.