Auffahrunfall Unfalllenker hatte laut Vortest über fünf Promille

Geeichter Test war nicht möglich - 68-Jährige bei Zusammenstoß in Ansfelden verletzt.

Sujetbild © APA

Bei einem Auffahrunfall Montagnachmittag in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) soll der Unfalllenker mit 5,24 Promille Alkohol am Steuer gesessen sein. Das berichteten mehrere Medien am Dienstag. Eine 68-jährige Frau wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Die Polizei bestätigte den kolportierten Promillewert nicht, dementierte ihn aber auch nicht.

Man verwies darauf, dass nur ein Vortest durchgeführt worden sei. Dieser habe einen "außerordentlich hohen Wert" ergeben, sei aber nicht geeicht. Daher kommuniziere man das Ergebnis nicht. Einen genormten Alkomattest konnte der 24-Jährige aufgrund seines Zustand nicht machen.