Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © Kluger

Ein 13-jähriger Radfahrer ist am frühen Samstagnachmittag auf einem Schutzweg in Wien-Leopoldstadt vom Auto einer 41-Jährigen niedergestoßen worden. Der Bub wollte in der Walcherstraße einen Schutzweg überqueren, die Frau eine Kreuzung übersetzen. Das Kind stürzte, kam laut Polizeisprecher Paul Eidenberger aber mit leichten Verletzungen davon. Offen blieb, wer die Schuld an dem Unfall trug.