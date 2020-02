In einem Streckenabschnitt in Neunkirchen, in dem nur 130 Stundenkilometer erlaubt sein, fuhr ein Pkw aus Niederösterreich mit 208 km/h.

Sujetbild © Fuchs

Auf der S6 (Semmering Schnellstraße) ist am Samstag ein Pkw aus Niederösterreich mit 208 km/h gerast. Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Warth hatten im Gemeindegebiet von Natschbach-Loipersbach (Bezirk Neunkirchen) in Fahrtrichtung Bruck an der Mur Radarmessungen durchgeführt. Dabei wurde der Wagen mit Schwechater Kennzeichen geblitzt, berichtete die Polizei am Sonntag.

In dem Streckenabschnitt sind 130 Stundenkilometer erlaubt. Die Polizei erstattete bei der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen Anzeige. Den Fahrzeuglenker erwarten ein Führerscheinentzugsverfahren und eine Geldstrafe.