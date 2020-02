Genitalverstümmelung Jedes Mädchen ist eines zu viel

Facebook

Schmerzen beim Urinieren, qualvolle Menstruationsbeschwerden, Lebensgefahr beim Entbinden, hohes Infektionsrisiko und permanente Traumata: Das sind die häufigsten Folgen von Genitalverstümmelung am weiblichen Körper. Je nach Art (es gibt vier Typen) wird die ganze Klitoris oder Teile davon, die Schamlippen oder das ganze äußere Genital entfernt. Frauen und Mädchen leiden ein Leben lang an den Folgen dieser schweren Körperverletzung. Am heutigen 6. Februar wird international an diese menschenrechtsverletztende Tradition, die seit Jahrtausenden betrieben wird und auf einer tiefverwurzelten Ungleichheit zwischen Männern und Frauen basiert, aufmerksam gemacht.