Ein Drogenverteiler ist am späten Sonntagnachmittag in seiner Wohnung in Wien-Landstraße mit 2,7 Kilogramm Marihuana und 12.000 Euro in bar erwischt worden. Laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer wurden die Drogenfahnder der Außenstelle West des Landeskriminalamtes im Zuge einer laufenden Ermittlung auf den 29-Jährigen aufmerksam.

Demnach bezog der Verdächtige seit mehreren Monaten größere Mengen Suchtgift, die er mit Gewinn an Straßenhändler weiterverkaufte. Kurz nach 17 Uhr am Sonntag zogen ihn die Ermittler aus dem Verkehr. Die Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung öffnete die Tür der Erdberger Wohnung.

Im Appartement wurde der gambische Staatsbürger widerstandslos festgenommen und das Marihuana im Straßenverkaufswert von 27.000 Euro sowie das Bargeld beschlagnahmt. Weitere Details gaben die Ermittler nicht bekannt, da die Amtshandlung weitergehe.