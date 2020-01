Facebook

Sujetbild © Eder

Bei einer Rauferei in einem Fitnessstudio in Salzburg sind am Sonntag zwei Männer verletzt worden. Die beiden Afghanen waren sich in die Haare geraten, weil angeblich einer die Frau des anderen belästigt hatte. Die Männer prügelten sich mit den Fäusten und bissen sich gegenseitig, sodass beide mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden mussten, berichtete die Polizei.