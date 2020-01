Suchtmittel Kath Neue Droge kommt kofferweise nach Österreich

Vermehrt wird in Österreich – vor allem auf den Flughäfen – das Suchtmittel Kath sichergestellt. Was es damit auf sich hat.

Zum zweiten Mal binnen weniger Tage konnte am Flughafen Wien eine große Menge des Suchtmittels Kath sichergestellt worden © APA/LPD NÖ

Allein in den vergangenen zwei Wochen wurde am Flughafen Wien 200 Kilogramm der Droge Kath sichergestellt. Nicht unüblich: Denn das Suchtmittel wird seit mehreren Jahren auch in Österreich immer wieder sichergestellt, geschmuggelt oft in Koffern von Reisenden. Doch was hat es mit der krebserregenden Droge auf sich?