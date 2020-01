Oberösterreich 80-Jähriger von Pkw erfasst und schwer verletzt

Der dunkel gekleidete Mann wollte die Fahrbahn von einem Parkplatz kommend in Richtung Friedhofskapelle überqueren und wurde dabei von dem Pkw niedergestoßen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © Kanizaj

Ein 80-Jähriger ist Freitagabend in Adlwang (Bezirk Steyr-Land) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der dunkel gekleidete Mann wollte die Fahrbahn von einem Parkplatz kommend in Richtung Friedhofskapelle überqueren und wurde dabei von dem Pkw niedergestoßen. Der Verletzte wurde mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Steyr gebracht, berichtete die Polizei.

Eine 23-Jährige war gegen 18.35 Uhr auf der Nußbacherstraße (L556) in Adlwang in Richtung Waldneukirchen gefahren. Dabei übersah sie den dunkel gekleideten Passanten, der die Fahrbahn von einem Parkplatz kommend in Richtung Friedhofskapelle überqueren wollte.