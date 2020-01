Vorarlberg Auf Autobahnrastplatz schlafender Einbrecher geschnappt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © Eder

Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Dornbirn haben auf dem Autobahnrastplatz in Hohenems einen Einbrecher, der gerade in einem Pkw schlief, geschnappt. Das Auto mit Schweizer Kennzeichnen war von der Eidgenossenschaft zur Fahndung ausgeschrieben. Der festgenommene 42-jährige Rumäne soll für mehrere Einbrüche und Fahrzeugdiebstähle in der Schweiz verantwortlich sein.

Die Polizisten hatten am Morgen des 29. Dezember den Pkw auf dem Autobahnrastplatz kontrolliert. Der darin schlafende Rumäne hatte eine größere Menge Bargeld dabei. Weitere Abklärungen hätten daraufhin ergeben, dass das Fahrzeug in der Nacht auf den 23. Dezember bei einem Wohnhauseinbruch im Kanton Neuenburg gestohlen worden war, teilt die Landespolizeidirektion Vorarlberg mit. Der Rumäne wird verdächtigt der Täter zu sein.

Er soll außerdem seit Sommer 2019 in mehreren Kantonen in der Schweiz Einbruchs- und Fahrzeugdiebstähle begangen haben. Der Rumäne wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Die Schweizer Behörden beantragten die Auslieferung, ein Zeitpunkt dafür stand vorerst jedoch noch nicht fest. Das Fahrzeug und das Bargeld wurden sichergestellt, sie sollen an die rechtmäßigen Besitzer übergeben werden.