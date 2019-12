Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild ©

Ein eineinhalbjähriges Kind hat Montagabend in Scheffau (Bezirk Kufstein) schwere Verbrühungen erlitten. Das deutsche Urlauberkind stieg in der Küche unbemerkt auf die geöffnete Klappe des Geschirrspülers, der dadurch leicht nach vorne kippte. Ein Wasserkocher mit siedendem Wasser, der auf dem Geschirrspüler stand, fiel auf das Kind herab. Das Kleinkind wurde am Rücken und an den Händen verbrüht.

Obwohl der Vater sofort reagierte, gelang es nicht mehr, den Unfall zu verhindern, berichtete die Polizei. Das Kind wurde ins Krankenhaus Kufstein gebracht.