Mit einer Handypeilung wurde bekannt, dass er zuletzt im Bereich eines Senders in Fieberbrunn eingeloggt war.

Suche per Handypeilung

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hier wurde die Leiche des Jugendlichen entdeckt © (c) APA/ZOOM.TIROL

Zu einem tragischen Fund ist es am Sonntagabend in Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) in Tirol gekommen. Ein 16-jähriger Jugendlicher, der zuvor als vermisst gemeldet worden war, konnte nur noch tot aus einem Bachbett geborgen werden. Laut Polizei waren mehr als 100 Einsatzkräfte im Sucheinsatz, die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Der 16-Jährige aus dem Bezirk Kitzbühel war nach dem Ausgehen nicht mehr nach Hause zurückgekehrt, weswegen die Eltern am Sonntag gegen 15.45 Uhr eine Vermisstenanzeige erstatteten. Mit einer Handypeilung wurde bekannt, dass er zuletzt im Bereich eines Senders in Fieberbrunn eingeloggt war. Gegen 20.40 Uhr wurde seine Leiche gefunden.