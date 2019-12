Facebook

Gerade erst sorgte die Meldung über einen Brandalarm in der Präsidentenvilla in Mürzsteg für Aufregung, da wird bekannt, dass in jenes Wiener Mietshaus eingebrochen wurde, in dem auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen wohnt.

Die noch unbekannten Täter verschafften sich laut einem "Heute"-Bericht Zugang zu dem Mehrparteienhaus, in dem sich auch die Wohnung des Bundespräsidenten befindet. Die Bande versuchte, dort gleich mehrere Wohnungstüren aufzubrechen - eine davon wurde beschädigt.

Die besonderen Sicherheitsvorkehrungen in und um die Wohnung Van der Bellens dürfte die Einbrecher dann zum Umkehren bewegt haben: Als die Langfinger die Überwachungskameras sahen, nahmen sie schließlich Reißaus, wird berichtet.

Die Bilder aus dieser Kamera werden derzeit noch ausgewertet, Details gibt die Polizei "aus ermittlungstaktischen Gründen" indes nicht bekannt.