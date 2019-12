Der Pkw-Lenker verlor auf der L69 in Stegen im Gemeindegebiet von Vils (Bezirk Reutte) das Bewusstsein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Ein Verkehrsunfall im Tiroler Außerfern hat am Donnerstagnachmittag für einen 50-jährigen Deutschen tödlich geendet. Der Pkw-Lenker verlor auf der L69 in Stegen im Gemeindegebiet von Vils (Bezirk Reutte) das Bewusstsein. Dabei geriet der Wagen auf die Gegenfahrbahn und schlitterte in einen etwa 80 cm tiefen Straßengraben entlang einer Felswand, teilte die Polizei mit.

Herannahende Fahrzeuglenker hätten sofort Erste Hilfe geleistet, hieß es. Der Mann verstarb jedoch noch an der Unfallstelle. Die ebenfalls im Fahrzeug befindliche 15-jährige Tochter des Mannes blieb bei dem Unfall unverletzt.