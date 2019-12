Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/BARBARA GINDL

Mit 3,12 Promille Alkohol im Blut ist in der Nacht auf Samstag eine 52-jährige Einheimische auf der Halleiner Landesstraße von der Polizei gestoppt worden. Andere Verkehrsteilnehmer waren auf die Frau wegen ihrer Schlangenlinien aufmerksam geworden und alarmierten die Exekutive.

Erhebungen zeigten, dass sie zuvor einen Unfall mit Sachschaden verursacht und Fahrerflucht begangen hatte. Der Lenkerin wurde der Führerschein sofort abgenommen. Sie muss wegen mehrerer Verstößen mit Anzeigen bei der Bezirkshauptmannschaft Hallein rechnen, teilte die Polizei in einer Presseaussendung mit.

Mit rund zwei Promille intus streifte in der Nacht auf Samstag in Hallein auch ein 46-jähriger Einheimischer mit seinem Wagen eine Betonskulptur. Der Mann hatte mit seinem Mobiltelefon hantiert und dürfte dabei einen Kreisverkehr übersehen haben. Auch er musste die Lizenz zum Fahren an Ort und Stelle abgeben.

Etwas nüchterner war ein 20-Jähriger, der bei Verkehrskontrollen von der Polizei in Bad Hofgastein ertappt wurde. Der junge Mann hatte 1,24 Promille intus, die Beamten nahmen dem Einheimischen den Führerschein ab und untersagten die Weiterfahrt.