Der 31-Jährige musste in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden © APA/ROBERT PARIGGER

Ein 31-jähriger Kroate hat sich am Donnerstag bei Wartungsarbeiten einer Pumpe in Wattens in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) an der rechten Gesichtshälfte und am linken Bein verätzt. Wie die Polizei berichtete, hatte sich eine Schlauchverschraubung gelöst, wodurch Laugenflüssigkeit ausgetreten war.

Der 31-Jährige musste in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden. Er hatte laut Exekutive bei der Arbeit die entsprechende Schutzkleidung getragen.