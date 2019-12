Achtung!Blei in Rehsalami: Produkt wird zurückgerufen

Facebook

Blei in Rehsalami: Produkt wird zurückgerufen © Ager

Die Firma Ager ruft die „Rehsalami – gereifte Rohwurst 220 g und 500 g“ mit der Los Nummer L349345 und den Mindesthaltbarkeitsdaten 06.01.2020 und 07.01.2020 zurück, wie per Aussendung mitgeteilt wurde. Die Rehsalami - gereifte Rohwurst 220 g wurde ausschließlich an die HOFER KG, die Rehsalami – gereifte Rohwurst 500 g ausschließlich an die KASTNER GroßhandelsgesmbH geliefert. Die betroffenen Produkte können in den entsprechenden Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen die Kunden selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.