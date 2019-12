Facebook

Schwedenbomben als Beute

Ein Diebstahl von besonderer Brisanz beschäftigt derzeit die Polizei in Niederösterich und Burgenland. Eine Ladung von fast 160.000 Schwedenbomen ist in der Nacht auf Donnerstag verschwunden. Das teilte Hersteller Heidi Chocolat AG Niemetz am Abend in einer Aussendung mit.

Demnach wurde in der Nacht auf Freitag ein voll mit Niemetz-Schwedenbomben beladener Lkw-Transporter in Niederösterreich gestohlen. Der Transporter war mit einem GPS-Sender ausgestattet und konnte dadurch gegen Mittag in der Nähe von Mattersburg geortet werden. Die Ladung war allerdings verschwunden. Insgesamt sollen sich 33 Euro-Paletten mit den Süßwaren aus Wien auf der Ladefläche befunden haben, das sind laut Hersteller fast 160.000 Stück.

Erst vor knapp einem Monat hatten Diebe in Bludenz eine 20-Tonnen-Ladung Milka-Schokolade spurlos verschwinden lassen.