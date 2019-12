In der Stadt Schwechat richtet man sich mit einer speziellen Aktion an Menschen, die sich im Straßenverkehr nicht mehr sicher fühlen.

Österreichischer Führerschein © APA/ÖSTERREICHISCHE STAATSDRUCKE

Die Stadtgemeinde Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) hat in Sachen Verkehrspolitik einen neuen Weg eingeschlagen. Personen, die ihren Führerschein freiwillig abgeben, bekommen dafür eine Öffi-Jahreskarte oder Gutscheine für das Anruf-Sammeltaxi, wurde am Donnerstag in einer Aussendung mitgeteilt. Gerichtet ist die Aktion an Menschen, die sich "im Straßenverkehr nicht mehr sicher fühlen". Damit sind in erster Linie Senioren angesprochen.

Anspruchsberechtigt sind demnach alle Personen, die ihren Hauptwohnsitz zumindest in den vergangenen zwei Jahren durchgängig in Schwechat hatten. Ihnen wird im Gegenzug für die Lenkerberechtigung eine Öffi-Jahreskarte der VOR Zone 100 im Wert von 235 Euro ausgehändigt, hieß es seitens der Stadtgemeinde. Alternativ stehen Gutscheine für das Anruf-Sammeltaxi im Wert von 236 Euro zur Verfügung. Die mit Stimmen aller Parteien im Gemeinderat beschlossene Aktion ist vorerst nur für 2020 vorgesehen.