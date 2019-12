Vorarlberg Wilderer tötete Reh und platzierte Schlachtabfälle

In Vorarlberg haben offenbar Wilderer ihr Unwesen getrieben. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Sujetbild © dpa-Zentralbild/Patrick Pleul

In Wolfurt (Bez. Bregenz) ist ein getötetes und ausgeweidetes Rehkitz vor der Alten Schmiede (dem Vereinslokal des Alpenvereins) abgelegt worden. Sämtliche essbaren Fleischstücke und Innereien waren entnommen. Die spezielle Platzierung der Schlachtabfälle lasse sich als Symbol der Wilderei in fremden Jagdgebieten deuten, so die Polizei.

Das getöte Rehkitz wurde am Dienstagvormittag entdeckt. Da nicht ausgeschlossen ist, dass der Täter beim Ablegen der Schlachtabfälle beobachtet wurde, bittet die Polizei mögliche Zeugen um Hinweise (Tel. 059133-8137).