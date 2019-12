Schwarzau am Steinfeld Rettungsauto kollidierte mit Auto

In Niederösterreich brauchte ein Rettungswagen nach einem Zusammenstoß mit einem Auto Hilfe.

Schwarzau am Steinfeld

FF Schwarzau am Steinfeld im Einsatz am Unfallort © einsatzdoku.at/lechner

Aus noch unbekannter Ursache ist es am Montag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem Pkw gekommen. Der Unfall ereignete sich auf der Erlacherstraße mit der Kreuzung B54 bei Schwarzau am Steinfeld. Verletzt wurde dabei niemand. Nach der polizeilichen Freigabe wurde der schwer beschädigte Pkw von der FF Schwarzau am Steinfeld geborgen und abtransportiert. Der beschädigte Rettungswagen wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Im Einsatz standen drei Fahrzeuge mit neun Helfern.