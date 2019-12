Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/dpa/Ina Fassbender

Das Land Salzburg sagt dem Elektroschrott den Kampf an. Um die Lebensdauer von Waschmaschine, Fernsehgerät & Co zu erhöhen, fördert das Umweltressort ab sofort Reparaturarbeiten mit einem Bonus. Jeder private Haushalt im Bundesland kann einmal im Jahr bis zu 100 Euro Kostenrückerstattung beantragen. Der Topf ist zunächst mit 30.000 Euro gefüllt, soll aber nachdotiert werden, sobald er leer ist.

"Das Wiederinstandsetzen von beschädigten Geräten kann einen wesentlichen Beitrag zur Abfallreduktion leisten", erklärte der zuständige Politiker, LHStv. Heinrich Schellhorn (Grüne), am Dienstag. Er sprach von einem wichtigen Signal für den Ressourcenschutz, weil für die Herstellung von Elektro-Geräten viele und wertvolle Materialien notwendig sind. Alleine in Salzburg würden pro Jahr 3.500 Tonnen Elektroschrott gesammelt, weitere 750 Tonnen landen im Restmüll.

Bedingungen

Egal ob Backofen oder Herd, Foto- oder Videokamera, Geschirrspüler oder Toaster, das gesprungene Display eines Smartphones oder ein kaputter Laptop-Akku: Bei der Reparatur defekter Elektrogeräte erstattet das Land die Hälfte der Kosten bis zur Obergrenze von 100 Euro zurück. Rechnungen unter 40 Euro können nicht eingereicht werden. Voraussetzung: Die Reparatur muss von einem auf https://www.reparaturfuehrer.at gelisteten Salzburger Betrieb durchgeführt werden. Zudem braucht es einen entsprechendem Rechnungs- und Zahlungsnachweis.

Das Pilotprojekt ist freilich keine Salzburger Erfindung: Vorbilder gibt es etwa in Ober- und in Niederösterreich und in der Steiermark.