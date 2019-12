Wien Klein-Lkw nach Crash durch Wildschutzzaun gestoppt

Der Klein-Lkw landete in einem Feld, wo er an einen Wildschutzzaun prallte.

Sujetbild © (c) APA/BERUFSRETTUNG WIEN (UNBEKANNT)

Ein Klein-Lkw hat Montagnachmittag laut Polizei in Wien-Favoriten einen Abweisbaken touchiert, der eine Verkehrsinsel auf der Himberger Straße sicherte. Das von einem 49-Jährigen gelenkte Fahrzeug wurde in Richtung des Gegenverkehrs geschleudert. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 43-Jährigen, der verletzt wurde. Der Klein-Lkw landete in einem Feld, wo er an einen Wildschutzzaun prallte.

Die Berufsrettung Wien versorgte den 43-Jährigen am Unfallort bei der Radnitzkygasse. Danach wurde der Mann ins Spital gebracht. Dort wurde eine Zerrung der Halswirbelsäule diagnostiziert, ehe der Patient in häusliche Pflege entlassen wurde. Der 49-Jährige blieb laut Polizei unverletzt, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst.