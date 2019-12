Facebook

Eine 47-Jährige ist im Aufzug eines Mehrparteienhauses in Wien-Penzing bewusstlos zusammengebrochen. Polizisten waren mit einem Defibrillator zur Stelle und leisteten Erste Hilfe. Auch die Berufsrettung Wien kümmerte sich an Ort und Stelle um die Patientin, ehe sie in ein Spital gebracht werden konnte. Nach einiger Zeit auf der Intensivstation geht es der Frau laut Polizei mittlerweile besser.

"Aufgrund der intensiven Streifentätigkeit kann ein Einsatzfahrzeug in kürzester Zeit an jedem Einsatzort in Wien eintreffen", sagte Polizeisprecher Daniel Fürst. Im Kampf gegen den plötzlichen Herztod stattet der Verein "Puls" in Zusammenarbeit mit der Landespolizeidirektion sukzessive die Streifenwagen mit Defibrillatoren aus. Mittlerweile hätten die Wiener Polizistinnen und Polizisten so "hunderte Leben gerettet".