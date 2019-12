Tauernautobahn Lkw mit Gefahrengut stand auf Autobahnparkplatz in Flammen

Facebook

Am Montag ist kurz nach Mittag am Parkplatz Lanschütz auf der Tauernautobahn (A10) im Salzburger Lungau ein Gefahrengut-Transporter in Brand geraten. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, allerdings gestalteten sich die Löscharbeiten der Feuerwehr als aufwendig. Der gesamte Parkplatz musste evakuiert werden, zudem wurden über Radio Anrainer aufgefordert, die Fenster geschlossen zu halten.

Wie die Polizei berichtete, gab der Lenker des Sattelzugs an, von Slowenien kommend nach Hamburg unterwegs gewesen zu sein. Als er bei der Raststätte eine Pause machen wollte, bemerkte er, dass die Ladung des Anhängers stark zu rauchen begann und schließlich in Flammen aufging.

Ölfilter, Schlacken und Plastik geladen

Der Lkw hatte Werkstättenabfallprodukte wie Ölfilter, Schlacken oder Plastik geladen, die in Hamburg entsorgt werden sollten. Die Feuerwehr traf unmittelbar nach der Verständigung mit letztlich acht Fahrzeugen am Parkplatz ein und wurde später noch von einem Gefahrgutzug unterstützt.

Am Anfang versuchten die Feuerwehrleute, die Ladung mit Wasser zu kühlen und löschen, später wurde zusätzlich Löschschaum und Sand eingesetzt. Schließlich wurde eine Entsorgungsfirma verständigt, die dann mit einem Autokran Schicht für Schicht der Ladung abtrug und in Containern abtransportierte.