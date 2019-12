Ein abbiegendes Auto erfasste den 15-Jährigen an einer Kreuzung in Purgstall an der Erlauf auf seinem Moped.

Sujetbild

Ein Mopedlenker ist am Sonntagabend an einer Kreuzung in Purgstall an der Erlauf (Bezirk Scheibbs) von einem abbiegenden Pkw erfasst worden. Der 15-jährige Einheimische wurde nach Polizeiangaben vom Montag mit schweren Verletzungen in das UKH Linz eingeliefert. Ein Gleichaltriger, der auf dem Zweirad mitgefahren war, erlitt leichte Blessuren und wurde in das Landesklinikum Scheibbs gebracht.